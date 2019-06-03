暑假即將來臨，台北市立動物園依照年齡推出6組營隊，6月5日上午10點開放網路報名。（北市動物園提供）

暑假即將來臨，準備好要去哪裡玩了嗎？台北市立動物園推出6組營隊，包括動物園科學家體驗營、動物醫生體驗營、甲蟲森林體驗營、動物保育員體驗營、蟲蟲在我家體驗營和台日高中生生物調查體驗營，6月5日上午10點開放網路報名，相關訊息可至動物園官網查詢。

歷史超過百年的台北動物園，擁有豐富的野生動物管理、醫療、保育研究等經驗，為了讓喜歡自然生態的青年學子，有機會一探動物相關學門的奧妙，7、8月將推出各種體驗營，今年共有19個梯隊，預計可供752名學員參加，歡迎小學、國中到高中學子踴躍報名，額滿為止。

體驗營也依照年齡層設計多元內容，結合動物園中的自然環境、動物、實務操作等演練課程，由研究人員、保育員及獸醫師等同仁，帶領學員一起學習動物保育、環境保護概念及體驗照護動物等技能。

另外，針對對野外調查有興趣的高中同學，安排前往新北東眼山探訪，實地觀察動植物、採集、生物相調查、標本製作等課程，除了學習生態研究的方法，也提供台灣與日本高中生交流學習的機會。

值得注意的是，台北動物園自6月19日至6月28日止，因進行設備維護，期間不對外開放。

(中時 )