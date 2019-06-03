大政治大爆卦-無色覺醒》綠營再秀「問政新高度」？韓國瑜罕見動怒 14:202019/06/03 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 總質詢最後一天綠營再秀「問政新高度」？韓國瑜罕見動怒嗆綠議員兩套標準！《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今市政總質詢最後一天，民進黨高市議員李喬如對韓國瑜砲火猛烈，甚至要求市政團隊離席，只留市長，連珠炮發言讓韓國瑜不禁氣得飆罵!此外，有目共睹的路平成績，也被綠營民進黨議員黃文益拿來質疑，高雄市副市長李四川更為此罕見動怒。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #韓國瑜 #民進黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 「凍未條哥」飆4字去凱道！怒揮國旗擴音挺韓國瑜 00:042019/05/30 政治 韓國瑜出馬的N個必然 04:102019/05/30 時論廣場 民進黨為何強推李進勇 04:102019/05/30 時論廣場 6／1挺韓造勢大會 羅智強斷言人一定多！ 10:252019/05/30 政治 「大家都欺負韓國瑜！」91歲嬤真情相挺惹哭韓粉 19:592019/05/30 生活 韓遭抹黑 強強滾暗酸郭董：台灣不是用錢買的 17:472019/06/01 政治 吳子嘉爆料抹黑後 李佳芬對韓國瑜一個動作見真章 21:432019/06/01 政治 韓粉四天王挺韓酸郭 中華民國絕對不是用錢買的 00:542019/06/02 政治要聞 無懼黑韓 禿子明月照大江 00:542019/06/02 政治要聞 韓國瑜造勢大成功！羅智強提醒兩件事 07:392019/06/02 政治 政治熱門新聞 綠營酸路平未做好 李四川發飆 - 政治 吳子嘉改口讚韓國瑜不爆料了 網友：應該是被嚇到 - 政治 2020最新民調！藍綠對決或三方競逐 韓國瑜均領先 - 政治 綠議員稱挺韓大會僅7萬人 遭黃暐瀚狠打臉 - 政治 他求不要肉搜背影哥 原因有洋蔥！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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