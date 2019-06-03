今市政總質詢最後一天，民進黨高市議員李喬如對韓國瑜砲火猛烈，甚至要求市政團隊離席，只留市長，連珠炮發言讓韓國瑜不禁氣得飆罵!此外，有目共睹的路平成績，也被綠營民進黨議員黃文益拿來質疑，高雄市副市長李四川更為此罕見動怒。

每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。

(中時電子報)