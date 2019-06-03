英商壹拾壹體育網台灣分公司旗下運動頻道ELEVEN SPORTS，為台灣運動迷提供中華職棒Lamigo桃猿、統一7-ELEVEn獅，以及美國職籃NBA賽事轉播服務，不過因為與部分有線電視系統業者協商未果，今年6月1日起在大豐、新高雄與台灣數位寬頻有線電視斷訊，影響約20萬收視戶。

對於有線電視、頻道業者上、下架及頻道授權費的爭議，鬧到國家通訊傳播委員會（NCC）及公平交易委員會，行政訴訟到現在沒有解決，甚至陸續經過NCC主委詹婷怡、兩位代理主委翁柏宗與陳耀祥居中斡旋，目前仍無法解決問題，資深媒體人柴白今天發文分享看法，以下為內文。

2019/6/3

柴白

NCC上周五5月31日又換新的代理主委，隔天6月1日就有體育頻道斷大豐系統户訊號，半年多來大豐欠款引發的後續效應風波，竟然波及三位NCC主委，也算破了記錄。

今年6月起斷訊的系統户約有20多萬戶，在新北市及高雄，都是大豐海山集團下的有線電視系統台，收看不到ELEVEN SPORTS的中華職棒統一獅、桃猿賽事。

事情起因是，大豐海山集團2016年起經營新的跨區系統台，為了要計算多少新户數，付多少錢買頻道，與頻道代理商談不攏，鬧到NCC及公平交易委員會，還有行政訴訟，到現在還沒有解決。

去年8、9月詹婷怡當NCC主委的時候，大豐向NCC提出調處，目標對準正在申請購併的中嘉所屬的頻道代理商，希望可以順自己意調處成功。結果，中嘉去年底順利賣掉了，大豐卻還沒付款給中嘉的頻道代理商，調處也沒有結果。詹婷怡在今年4月2日後請辭，新的代理主委翁柏宗接手，也找了大豐與頻道代理商喝咖啡，希望和平解決，但咖啡還沒喝完，翁柏宗因身體因素卻在5/30申請退休，再來接任的也是代理主委陳耀祥，才上任一天，大豐海山集團上的ELEVEN SPORTS1頻道就斷訊了。

從去年中開始調處，大豐欠款還找不到答案，NCC已經經歷3位主委，而且恐怕還看不到希望的曙光。更讓頻道擔憂的是，從ELEVEN SPORTS要斷訊所宣布內容來看，當夾心餅乾的NCC恐怕真的也沒有辦法。

ELEVEN SPORTS說，從2015年開始，同意用不收取版權費的方式讓大家了解頻道，2016年調整版權費，每戶收取1.5元，今年要調至5元，但與部分業者仍無法達成共識。ELEVEN的立場為，版權費絕非漲價，只是希望能收取合理公平的版權費，可以製作和轉播更優質的節目給台灣的觀眾。版權費高低不是漲價跌價，而是反映它們的努力。

其實，這也是台灣大部分頻道的憂慮。從大豐有線電視系統3年來和頻道代理商的版權費，始終沒有得到徹底解決，就是什麼才是所謂的「合理的」價格?有些頻道商雖然仍有收到授權費，但那大都是代理商代為墊付的，今年起已經有頻道代理商說不一定要再墊這筆錢，因此可能有頻道真的收不到錢，像ELEVEN SPORTS說沒收到2017年權利金，大豐卻說付了。

還有，有些頻道代理商不但3年來收不到錢，因為大豐欠款事件影響，有系統台說要打八折給代理商，讓代理商忍無可忍，更不想付款給頻道。這些問題，都讓台灣頻道業者人人自危。

NCC其實可能真的沒有能力解決這個問題，因為各方都強調頻道授權金就是市場競爭，官方不能管，頂多希望雙方顧及觀眾權益，不要隨便斷訊。何況，去年TBC和民視新聞台也是為了授權金吵了半年，民視新聞台還是下架11天又上架，可是，什麼才是合理價格問題也沒有解決。

台灣有線電視業的生態圈關係，從上游頻道生產內容，透過中游頻道代理商向系統台收授權費，再讓系統播出內容給觀眾收看，這層層疊疊關係互相影響，經常牽一髮動全身，主管機關NCC當然責無旁貸，必須妥善處理。

現在，屬下游的大豐有線電視欠款3年，連累中游的頻道代理商，最後受傷最嚴重的可能就是上游的頻道，如果平白讓系統台播出頻道，最後卻收不到錢，頻道就做了白工。因此ELEVEN SPORTS乾脆先以對價錢沒有共識為理由，切斷了大豐系統台的訊號，算是幫頻道開了第一槍，不但讓人看到台灣有線電視環境的無奈，也是對NCC沒有解決能力的無言抗議吧！

【作者為資深媒體人】

(中時電子報)