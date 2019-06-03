國民隊王牌「藍眼」薛爾瑟(Max Scherzer)今日極為英勇，即使總教練馬丁尼茲(Dave Martinez)也無法撼動他的鬥志。8局下兩出局，馬丁尼茲想要把用了117球的薛爾瑟換下去，卻被他厲聲斥退。接著薛爾瑟連續3顆好球，飆出他今日第15次三振，終場以4-1打敗紅人。

國民王牌薛爾瑟單場15K。（MLB台灣臉書）

當時兩出局二壘有人，換投手是可以理解的，但在馬丁尼茲靠近之前，薛爾瑟就先大喝一聲「NO！」馬丁尼茲其實早就知他不肯，「我只是要聽他親口確認，我們還用了一些不當的字眼。我無法告訴你們談話內容，但我覺得他很棒。」

薛爾瑟說：「我充滿力量，前一次先發多休了1天，然後這次又可以多休1天，我的手臂感覺棒透了，我就是想繼續投。」薛爾瑟本季表現英勇，先發12次卻只拿到兩勝，他當然不甘心再把球交給中繼投手砸鍋。薛爾瑟的決心說服了馬丁尼茲，最後第9局才由終結者幫他處理。

Max Scherzer, Refusing to Leave (after 117 pitches/14th K). 🔥 pic.twitter.com/ToXqxymgrl — Rob Friedman (@PitchingNinja) June 2, 2019

總計薛爾瑟120球，8局失1分，其中第3局、第6局他各以3張老K完成三上三下，威震辛辛那提。

(中時電子報)