國際奧林匹克學院（IOA，International Olympic Academy）今日於「第59屆國際奧林匹克學院國際青年研討會」開幕典禮現場舉行頒獎儀式，我國榮獲雅典娜奬（Prize Athena），由中華奧會林鴻道主席親自前往希臘‧雅典出席受獎，希臘總統普羅科皮斯-帕夫洛普洛斯（Prokopios Pavlopoulos)與國際奧會主席巴赫都特別前來祝賀。

中華奧會獲得國際奧林匹克學院頒贈雅典娜獎座。(中華奧會提供)

中華奧會於1978年成立奧林匹克學院並開始舉辦研討會，是全球第4個成立的國家奧林匹克學院（NOA，National Olympic Academy）。林鴻道表示，中華奧會每年透過「奧林匹克研討會」、「奧林匹克精神巡迴講座」及「國際體育事務人才培訓」等常態性的奧林匹克精神教育活動，努力推廣及教育奧林匹克精神。

除了國內的奧林匹克教育推展，中華奧會更積極鼓勵學員們參與國際奧林匹克學院及各國國家奧林匹克學院的各項活動，促進了奧林匹克精神的傳承，也讓我國青年學子走出台灣、和國際交流，充分體現奧林匹克價值：卓越、友誼、尊重。林鴻道在頒獎現場也特別感謝國際奧林匹克學院歷年來所給予的指導與協助。

奧林匹克學院乃是各國推展奧林匹克教育的重要環節，透過傳達不同國家的傳統文化、環境保護措施、世界和平議題等，促進青年積極參與體育活動。全球共有149個國家成立奧林匹克學院，而我國1978年成立中華奧林匹克學院，僅次於西班牙、日本以及韓國後，全球第4創設奧林匹克學院的國家，40餘年來致力於推廣奧林匹克教育，不曾停歇。

本次所頒的雅典娜獎座（Prize Athena），自2003年起創建迄今，每年針對於奧林匹克推廣有功人員或單位進行授獎；我國更是全球第5個獲頒此獎項的國家奧林匹克學院，意義非凡。

中華奧林匹克學院每年確認國際奧林匹克學院推廣主題後，除了將主題融入國際體育事務人才培訓課程及奧林匹克精神巡迴講座外，更辦理奧林匹克研討會。在為期4天3夜的研討會中，透過講師與運動員的經驗分享、小組活動，讓學員們能夠進一步與世界接軌、了解我國體育文化，更從中體驗奧林匹克價值：卓越、尊重、友誼。中華奧林匹克學院辦理地點遍佈全國，2018年第41屆奧林匹克研討會更首度移師花蓮，引起良好迴響，2019年將在8月29日至9月1日於新北市金山青年活動中心舉辦。

(中時電子報)