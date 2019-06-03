「決戰2020贏回台灣」力挺韓國瑜選總統首場造勢活動1日在凱道前舉行，主辦單位統計，現場聚集40萬挺韓民眾，卻遭人質疑數字灌水，北市議員戴錫欽今質疑，過往警察局都會公布集會遊行人數，這次挺韓造勢警方卻聲稱沒統計，難道是有心人士下指導棋或政治操作。市長柯文哲下午於市政總質詢時急忙否認，「我是無辜的，此事與我無關」。警察局長陳嘉昌則表示，警政署沒有強制規定要統計人數，為避免外界對人數炒作，因此決定從此不再公佈統計人數。

戴錫欽今市政總質詢時指出，過往舉辦大型活動警察局都會統計人數，一方面做為警力部屬參考依據，同時也作為官方統計人數參考，像是紅衫軍、太陽花學運、洪仲丘事件等，沒有例外，都是高度政治性活動，但此次凱道挺韓活動，警方卻聲稱沒有統計人數，難不成是政治考量，還是柯市長要求這樣做的？

對此，柯文哲急忙揮手否認，他不管這種事，不關他的事情，整件事情他是無辜的，但柯也認為，警方內部不可能沒有做統計，局長可能想太多，所以決定不公布人數。

陳嘉昌解釋，過去大型活動部分媒體喜歡公布人數做對比，他個人認為活動平順落幕就好，並把資源拿去人力布署，所以自行決定這次不公佈統計參與集會人數的數字，與中央或柯市長無關，以後大型集會活動也會朝這個方向去做。

戴錫欽追問，警方若沒有預估人數如何做警力部屬，陳嘉昌坦言，事前預估人數確實比實際人數少，至於實際人數多少不宜公開說，若議員有需要可以私下講。

(中時 )