高雄市長韓國瑜6月1日凱道造勢，吸引數十萬名韓粉冒雨力挺，儼然「韓流再現」。對此，精神科醫師沈政男表示，韓國瑜的崛起，有兩大原因，一個政治典範轉移，二是韓國瑜魅力無法擋。

沈政男於《信傳媒》發文表示，韓國瑜啟動6/1的造勢大會，人數不輸三一八學運。相信這一幕震撼許多不解韓流崛起的人，怎會一個高雄市長沒做多久要選總統，還有私德爭議的韓國瑜，竟吸引40萬人朝聖，為台灣政壇投下超大震撼彈！這些人會有如此困惑，是因為低估韓流威力。韓流崛起有兩個原因：一個政治典範轉移，二是韓國瑜魅力無法擋。

沈政男表示，在網路興起時代，政治典範從總統蔡英文、到台北市長柯文哲以及韓國瑜，可以發現現在網路世代比傳統選民更容易喜新厭舊，於是2018年韓國瑜投入高雄市長選戰後，其非典型政治人物魅力，席捲全台，縱然有人認為韓是草包，但韓的應對和柔軟身段，造就大批死忠韓粉。

至於韓國瑜酗酒或是桃色風暴等，沈政男直言，除非拿出實質證據，不然是無法傷到韓國瑜一分一毫，反而韓因敢揭露自身年少輕狂往事，更讓大眾原來有「你跟我同掛」的親切感。而這個親切感，更讓選民覺得接地氣！

而韓國瑜受歡迎原因，沈政男認為，蔡英文上台後，錯估局勢變化，做了許多「下盤不穩」的政治改革，激起反民進黨和反蔡英文的巨大聲浪出現。這次韓國瑜在凱道提出的「改回年改」，不就正中蔡英文和民進黨政府的要害！而韓之所以敢給這樣喊價，就是因為韓國瑜知道這是蔡英文政府的致命弱點，當然要一刀砍入蔡的要害。

(中時電子報)