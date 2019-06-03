美麗島電子報董事長吳子嘉接連爆料高雄市長韓國瑜有婚外情、私生女，遭韓國瑜提告，原本吳子嘉還預告今天將會公布重大內幕，沒想到又改口沒有要繼續爆料，甚至還稱讚韓國瑜的造勢大會很成功。前立委邱毅笑稱，吳子嘉黑韓變助韓，手𥚃根本沒有東西，並直指從吳子嘉近日的爆料來看，幕後的黑手恐怕是藍營某位與韓國瑜相熟的大老。

邱毅在臉書發文指出，吳子嘉和他背後的黑手，應該是集體崩潰了！台北凱道的大造勢，已預示韓國瑜在初選一定過關，吳子嘉一連串的婚外情爆料，反而激發韓粉的危機感和鬥志，效果適得其反。

邱毅説，韓國瑜的挑戰不在初選，而在大選，因為從吳子嘉雜亂無章、且戰且走的爆料來看，幕後的黑手不是蔡英文，而是藍營內某位與韓國瑜相熟的大老，而隔山觀火的台北市長柯文哲也趁機補了幾刀。

邱毅認為，現在蔡英文的主要精力放在對付前行政院長賴清德，一旦初選確定獲勝，對付韓國瑜的主力就換成蔡英文了。蔡英文挾情治單位蒐證，加上檢調推波助瀾，再推出專業的爆料高手，那時的殺傷力可非吳子嘉及藍營大老可以比擬，韓國瑜必須小心謹慎地應對。

邱毅預期，初選過關後，韓國瑜真正的考驗才會開始，殘酷的選戰才正式啓動，最可怕的敵人就在身旁，未來的對手不是虛張聲勢的吳子嘉，而是擁有龐大情治檢調行政資源的蔡英文！

(中時電子報)