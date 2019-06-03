20年前，香奈兒J12陶瓷腕表誕生，掀起了陶瓷表和運動表的流行風潮，引來各家腕表品相仿傚。20年後的今日，風潮仍方興未艾，香奈兒J12腕表與時俱進，全新J12腕表以十大革新改款再度站在流行浪潮的巔峰，不僅綺拉奈特莉挺孕肚力挺，林依晨、昆凌、9m88、劉雯、李棟旭，以及凡妮莎帕拉迪絲佛和莉莉羅絲戴普母女檔等紛紛搶戴追捧，見證J12腕表跨越性別、年齡和國界的時尚之美。

綺拉奈特莉挺孕肚佩戴帥氣的香奈兒J12腕表，更添風韻品味。（CHANEL提供）

最近香奈兒為了慶祝全新J12腕表上市，在巴黎、首爾、東京等地舉辦J12上市派對，不少名人佩戴最新款的J12腕表盛裝與會，就連香奈兒工坊系列和早春度假系列大秀時，也可見到名人佩戴J12腕表的芳蹤，可見J12已是香奈兒本年度最重要的時尚單品。

林依晨出席香奈兒在首爾舉辦的工坊系列大秀，一襲藍色蕾絲褲裝搭J12腕表，柔中帶剛。（CHANEL提供）

在巴黎J12上市派對上，綺拉奈特莉挺孕肚與會，面對鏡時下意識以手遮肚，更加凸顯手腕的J12白色陶瓷腕表，成為最佳代言人。另一個話題焦點則是凡妮莎帕拉迪絲（Vanessa Paradis）和莉莉蘿絲戴普（Lily Rose Depp）這對美麗母女檔，想當年Vanessa Paradis拍香奈兒鳥籠篇廣告時，還只是19歲的少女，如今有女繼承時尚衣缽，母女倆皆是香奈兒廣告代言人，且一起佩戴J12腕表跑趴，更添經典傳承的意義。

一家人都是香奈兒粉絲的例子不少，香奈兒在巴黎發表的度假系列大秀，周杰倫偕同愛妻昆凌出席，夫妻倆在秀場曬恩愛，昆凌身穿金色塗鴉印花的套裝，搭配2019年最新款的J12鑲鑽黑色陶瓷腕表，奢華中不減時尚品味，展現「天王嫂」的時尚霸氣。

《觸及真心》男主角李棟旭出席香奈兒在首爾舉辦的J12上市派對。（CHANEL提供）

台灣女星林依晨、新銳歌手9m88日前前往首爾出席香奈兒工坊系列大大秀，也不忘佩戴新款J12腕表，浪漫柔美的造型裝扮有了J12加持，展現女人剛強自信的一面。

台灣新銳歌手9m88出席香奈兒在首爾舉辦的工坊系列大秀。（CHANEL提供）

身為香奈兒代言人的劉雯，是第一位走上維密大秀的華人名模，她也是香奈兒大秀的常客，以帥氣的軟呢針織褲裝搭配2019年新款J12黑色陶瓷腕表。在J12首爾上市派對上，《觸及真心》男主角李棟旭也以一套合身西裝搭配J12黑色腕表，跨越性別的界線。

第一個登上維密大秀的華裔名模劉雯，以帥氣褲裝搭配J12腕表。（CHANEL提供）

(中時 )