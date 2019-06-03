兒子的小腳ㄚ。

吳辰君很注重飲食健康和運動。

40歲的吳辰君與阿里巴巴文化娛樂集團優酷總經理廖懷南結婚7年，育有1女Mia，目前4歲多，去年8月底懷兒子，湊成一個「好」字，堪稱人生勝利組，家庭幸福美滿，她今(3日)透過友人表示5月30日已在美國生下兒子，重3700公克，母子均安。

吳辰君提到，「第一胎因為胎位不正被醫生說需要剖腹產，但是非常感謝第二胎的醫生相信我，也全力支持我自然產方式生下兒子，果然自然產的好處實在太多了，雖然因為打催生等了一天一夜才發動，還好有打無痛分娩」。

她進一步說，「等到十指開準備生產時，當醫生到了只花了六分鐘就順利產下兒子，真的很感謝這次的助產人員 ，尤其是醫生和護士，是你們的專業讓這次的生產過程相當順利，我和寶寶也都很健康，真心感謝。只要孕期好好努力控制飲食和保持運動，也是可以有機會剖腹產再轉自然產的，千萬不要輕言放棄，也要找到相信及合適你的醫生。加油媽咪們」。

(中時 )