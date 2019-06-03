遠東航空在2015年與租機公司ALC簽約，卻因合約爭議鬧上國際法院，近日一審判決出爐，遠航證實一審敗訴，須賠償ALC約7.4億元，且延遲交機的3年期間，每年還需另付10％利息，等於遠航共需賠償約9.5億元。遠航表示，判決結果認事用法有重大疑義，將提起上訴，並強調財務狀況一切正常。

遠航在2015年向租機公司ALC租購2架737-800型飛機，前3年為租用，滿3年後則將買進，第一架為全新客機，預定於美國西雅圖波音公司交機，第二架機齡4年，為柏林航空曾使用過的飛機，預定匈牙利交機。

不過遠航在2016年5月中旬針對第二架飛機修護紀錄審查時，發現該架飛機自2015年11月7日起，就已封存在歐洲某飛機維修廠，遠航不滿ALC隱匿該架飛機封存7個月的事實，事後去信也未得合理回應，基於飛行安全前提下，向ALC提出解約要求。

然而遠航在與ALC交付第一架新機時，卻遭ALC要求簽署第二架飛機租約終止協議書，強制其放棄相關法律權利與責任等，才同意交付，最後雙方合約破局，鬧上國際法院，ALC於2016年7月在美國加州向遠航提出告訴，且兩架飛機也都沒有引進。

一審判決已在5月下旬出爐，遠航證實一審敗訴，ALC提告遠航違反合約勝訴，遠航反控ALC欺瞞、不公平獲利與違反公平競爭則敗訴，法院判決遠航需賠償ALC共2337萬4200美元（約新台幣7.4億元），且每年還需另外加計10％利息，總額約3000萬美元（約新台幣9.5億元）。

對此遠航表示，因判決結果認事用法有重大疑義，將提起上訴，並強調遠航的財務狀況，皆在民航局監理下一切正常。

(中時 )