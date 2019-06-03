台北市社會住宅包租代管有業者逾期支付租金，營建署表示，促請地方政府調整相關作業程序及強化對業者控管機制，避免參加包租代管房東房客權益受影響。另對於台北市表達希望調高第2期計畫的租金上限，營建署已同意市府視實際需求，未來將可超過2萬2500元租金上限，以增加包租代管的屋源。

有住宅包租代管房東，向台北市政府反映業者有逾期支付租金情形，營建署接獲訊息後，經向台北市政府查證是該公司人員流動頻繁及控管不慎所致，目前台北市政府已依勞務採購契約規定暫停該業者開發新案，並限期要求提出改善方案。營建署表示，台北市政府已將該業者登列不良紀錄，加強查核管理，並作為後續第2期計畫評選參考，對於台北市政府的處理機制表示尊重。

另外，營建署表示，對於台北市平均租金行情高於其他縣市，營建署已於包租代管第1期試辦計畫核予租金上限2萬2500元，台北市政府希望第2期計畫時可調整租金上限，營建署原則同意，也認為可增加包租代管的屋源。

不過，營建署也說，提高租金上限例如提高到2萬6000元，可能導致弱勢無法負擔，相關問題房東及業者必需考量，而租金提高後，政府給予房東及房客的相關補助仍維持不變，不會因租金提高而提高。

(中時 )