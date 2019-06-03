教育部體育署今日與菲律賓體育委員會（Philippine Sports Commission）合作辦理「2019 APEC國際運動賽會與地方經濟發展研討會」（2019 APEC Workshop on International Sports Events and Local Economic Development），邀請9個APEC會員體、15名產官學代表齊聚菲律賓馬尼拉，共同關注舉辦國際運動賽會對地方經濟發展帶來的影響。

體育署長高俊雄表示，體育署在2016年倡議成立「APEC運動政策網絡」 （APEC Sports Policy Network, ASPN），每年舉辦2場國際會議並發行3期體育電子報，為APEC經濟體之運動產官學搭建政策交換及資訊共享的平台，獲各經濟體高度肯定與重視。此次會議是ASPN第3次於海外辦理，感謝菲律賓體育委員會及各ASPN成員的支持。

隨著2019東南亞運動會的來臨，本次活動除了解菲律賓當局的規劃措施，亦有來自日本、泰國、馬來西亞、印尼、新加坡、越南及我國的7名資深官員，共同參與「運動政策對話」場次，探討各經濟體如何藉由舉辦國際運動賽會帶動及活化地方經濟發展。

會議特別邀請來自Sportcal Events市場研究主管Krzysztof Kropielnicki，以「體育賽事影響力評估」為題進行專題演講；下午場次國立交通大學產業加速器暨專利開發策略中心（以下簡稱交大加速器）主任黃經堯、澳洲昆士蘭大學ilab加速器經理Joan Norton，以及菲律賓QBO創新中心總監Rene Meily等資深創業育成專家學者，分享台灣、澳洲及菲律賓的運動創新經驗，配合2019 年APEC主題「連結眾人，共築未來」搭上數位經濟的熱潮，關注運動創新領域的脈動。

去年透過ASPN網絡，交大加速器與全球運動創新推手HYPE Sports Innovation（HYPE）簽訂合約，成為HYPE在亞洲第一個推動運動創新加速器據點，這次會議更首次結合「運動創新加速器」主題，由銳馬、悅動聯網與沛司科技等從今年3月台灣運動創新加速器培訓計畫中脫穎而出的3個創新團隊，以及菲律賓的創新團隊進行成果發表，連結國際運動創新網絡，並帶領現場與會者以情境模擬方式體驗投資運動新創公司及商品，替會議增加互動趣味性。

今日研討會在眾多APEC經濟體支持下圓滿落幕，ASPN成員將於明日拜會菲律賓體育委員會、2019東南亞運動會組織委員會及菲律賓國家訓練中心，並參與聖多默大學與國立臺北教育大學的合球交流友誼賽，本次活動相關成果將透過今（108）年8月發行的第8期APEC體育電子報，發送予國內外專家學者，期藉資訊分享延續亞太地區對體育議題的重視。

(中時電子報)