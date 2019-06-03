苗栗縣議員鄭聚然與館長之爭越演越烈，3日發千字聲明下戰帖。（何冠嫻攝）

苗栗縣議員鄭聚然與「館長」陳之漢戰火越演越烈，3日火力全開怒轟「館長把臭錢收回去，別再欺辱苗栗人！」稱館長有自卑心態，覺得對岸來台灣捐款，台灣人就會「被矮化」、「被收買」。鄭再扯若蔡英文總統若能解決中央對苗栗財政統籌分配款不公問題，不論要叫她「蔡阿姨」、「蔡姐姐」或是支持她連任選總統都願意。

鄭聚然繼2日要送館長牙刷後，3日再發表逾千字的《請館長把「臭錢」收回去，別再欺辱苗栗人！》聲明，炮火直攻館長「不讀書、沒文化，滿口髒話，只會忽藍忽綠。」還說館長拿著幾個「臭錢」，就四處修理人，更指名館長因為捐款予高雄市政府未收到感謝狀，才反目成仇。

而他也說自己在議會的「只要南庄國中小朋友福利好，我不管什麼統戰，誰給我錢誰就是爸媽。」言論是話中有話，為苗栗未能得到中央財政公平分配抱不平，直指若中邀財政畫分公平，苗栗財政絕不會出問題，更不會引發學校窮困學生的要營養午餐，接受外界的捐款。

他說，苗栗稅收從2006年的198億到2014年增加到347億，但從中央拿到的統籌分配款與一般補助款卻只有110億。反觀嘉義在同期間的稅收，從69億增加到82億，只交給中央47.9億卻拿了130億。屏東則是從186億增加到228億，給中央100億卻拿了113億。鄭聚然怒批過去主政者財政紀律不嚴謹，是目前苗栗財政窘迫的部分原因。

而他也要求館長別用無知和嘴炮在別人的傷口上撒鹽，更放話只要館長敢約，就願意上直播踢館，「給他好好上一堂如何認識苗栗課」。

最後他提及，若蔡英文能在任內解決苗栗受中央財政統籌分配不公的問題，讓苗栗窮困學童可以有免費的營養午餐吃，定會發動學生們到總統府當面致謝，且願意叫她蔡阿姨、蔡姐姐，甚至支持她連任選總統。

(中時 )