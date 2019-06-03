針對黨產會透過特定媒體指稱中國國民黨於民國41年9月1日通過辦法，明定「中國青年反共救國團為本黨領導青年運動之外圍組織」，救國團今天發表新聞稿回應說，這是黨產會持續及慣用以今非昔、以偏概全的手法刻意切割，期能藉偏狹錯誤的宣傳洗腦閱聽大眾。

救國團表示，中國國民黨於民國41年9月1日通過「健全各種青年團體與黨的基層組織配合推行總動員工作實施辦法」同時，也通過：(1)改進台灣省各級農會暫行辦法；(2)健全工會組織與黨的基層組織配合推行總動員工作實施辦法；(3)健全工商業團體與黨的基層組織配合推行總動員工作實施辦法；(4)健全婦女團體基層組織加強黨的領導推行總動員工作實施辦法；(5)健全漁會組織與黨的基層組織配合推行總動員工作實施辦法。

救國團說，以上各項辦法為國民黨於戰爭時期全國總動員政策下之舉措，國民黨單方希望所有農、漁、工會、工商業、婦女等團體，都能配合政府推行總動員方案，以達成反攻復國的政策與目標。換言之，青年與農、漁、工、商各業及婦女等，皆為執政黨動員的對象，並不等同隸屬於黨的組織。

對於黨產會的說法，救國團認為，這反而更能證明救國團不是國民黨附隨組織，因為救國團與其他農、漁、工、商等各業組織一樣，都只是被動員的「外圍組織」。黨產會僅針對救國團這個外圍組織凍結全部財產，不但違憲，且為以「轉型正義」之名，行顛倒是非之實，實非民主之福。

救國團指出，他們是於41年10月31日依行政院頒布之訓令「救國團籌組原則」成立，該原則完全未提及國民黨，且救國團組織章程、人事編組、設備編裝均由行政院及國防部直接行文命令，完全不經國民黨。

救國團說，最高法院認定救國團於41年至58年解除與國防部隸屬關係期間屬「行政機構」，而行政機構不可能是國民黨附隨組織。但黨產會完全不顧法院定讞判決，也不顧聽證會中多位專家學者的鑑定、政府機關的證明，恣意地執行它想要的結論，完全背棄法治國原則，令人遺憾。

(中時 )