雲林水利會慶祝水利會節，席開200多桌，會長林文瑞正式公開向大家宣布選雲林海線立委，請大家相挺。（許素惠攝）

雲林水利會慶祝水利會節，席開200多桌，會長林文瑞正式公開向大家宣布選雲林海線立委，請大家相挺，現場「凍選」聲不絕於耳。（許素惠攝）

雲林水利會3日慶祝水利會節，席開200多桌，會長林文瑞首次在大場合公開向2000多位水利組長、班長及各界來賓等宣布，他投入雲林第1選區立委選舉，懇請大家相挺他進國會，現場「凍選」聲不絕，宛如造勢大會，他並拒絕被列為不分區立委。

水利節大會表揚績優的水利小組長、班長等人員，中午並在濁幹線嘉南大圳旁的席開200多桌慰勞這些無給職的水利幕後功臣。

林文瑞指出，許多水利小組長對他說，既然決定要選立委，就藉此機會正式且公開地向大家宣布，讓更多人知道，所以他再一次鄭重宣布要投入明年元月雲林海線立委選戰，請大家力挺他，將他送進立法院，「好不好？」

現場「好」及「加油」、「凍選」聲高昂，宛如造勢大會。

前立委張嘉郡表態不排斥列不分區立委，但是強調鄉親比較期待她選區域，並一直勸進她。

對此，林文瑞表示，國民黨中央已決定雲林立委黨內提名以協調徵召的方式進行，他既已宣布選區域，就不接受列不分區，這樣難以對鄉親交代。

林文瑞並透露，黨中央徵詢過他列不分區立委的意願，他已經斷然拒絕。

(中時 )