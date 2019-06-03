新竹縣1名林姓女醫檢師跟已婚男醫同事上摩鐵，遭告妨害家庭。林女委任律師辯稱2人進摩鐵僅48分鐘，時間太短不夠完成性行為，不過因林女之前已簽下協議書坦承姦情並賠償12萬元，因此法官認定林女罪證確鑿，判她3月徒刑。

檢警調查，林女與魏姓男醫師是竹北某醫院同事，2018年6月間，2人利用午休時間到摩鐵，歷時48分鐘。據三立新聞報導，魏男妻子察看行車紀錄器發現老公上摩鐵，逼問下魏男坦承出軌。魏妻偕同老公到林女家興師問罪，林女簽下協議書並賠償12萬元，不過魏妻依舊提告妨害家庭。

林女辯稱午餐後跟魏男去摩鐵，魏男去洗澡，她則做自己的事，兩人並未發生性行為；林女律師也說，從進入摩鐵到離開一共48分鐘，應無足夠時間發生性行為。

至於協議書，林女表示因魏男及其妻子跑到她家，當著她雙親面前揚言提告、前科寄醫院，她不得已才承認與魏男發生性行為，並簽下議書。

不過法官勘驗影片後發現，雙方談話語氣平和，並無針鋒相對情形，代表林女簽協議書過程並未被脅迫，加上雙方均知彼此有錄音，協議書具備證據力。此外，每人性交時間長短均不相同，無法判定2人並未發生性行為，認定林女罪證明確，遂依妨害秘密罪判她3月徒刑。

(中時電子報)