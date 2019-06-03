去年首度推出里山動物列車，迴響熱烈，今年交通部台鐵局與農委會林務局合作，再推「里山動物列車2.0」。（台鐵提供）

交通部台鐵局與農委會林務局合作，打造「里山動物列車2.0」。（台鐵提供）

交通部台鐵局與農委會林務局合作，打造「里山動物列車2.0」，於EMU800型微笑號通勤電聯車，彩繪了次生林、溪流河川、水田濕地、田野聚落4個里山生態系，今日正式啟航，並發售限量1000套的紀念套票。此外，台鐵局今也舉辦「2019軌道經濟與城市發展論壇」，台鐵局長張政源表示，每個車站都是珍珠，環島的軌道則是項鍊，盼能串起珍珠項鍊發展軌道經濟。

台鐵局表示，去年首度推出里山動物列車，迴響熱烈，今年2月里山列車原定將卸妝，交通部長林佳龍得知後，要求再推出「里山動物列車2.0」，以傳遞支持環保與愛護動物的理念。

動物列車2.0的車頭，分別由環頸雉和石虎扮演引航者，與去年不一樣的是，今年車身設計分別在8節車廂中，採用4個生態系作為背景，另搭配該生態系動物間的巧妙互動，豐富列車整體色彩性及帶給民眾無限想像力，更在第二節車廂內巧妙地運用空間，讓里山動物們在車廂內與旅客一同悠遊於旅程中，另更將車廂外的車門和車窗作為繪畫的一部分。

動物列車內裝豐富，不只座位上有各種可愛動物，車內欄杆還有小鳥，十分有趣，包括一隻斑卡拉蝸牛跟一隻左旋蝸牛各位在一面門上，相互對望、小斑龜站在車窗上，低頭望著探出水面的大斑龜等。

台鐵局表示，今年適逢台鐵132周年，因此特別製作紀念套票，內含「臺北站至桃園站名片式區間車紀念乘車票」1張及「薄紙式紀念月臺票」1張，限額1000名，未來也將在推出相關文創商品。

另外，台鐵為普悠瑪事故而向車輛製造商日商求償，日前卻遭日商打臉，回覆事故原因並非日商責任，而是台鐵保養工作不足。交通部長林佳龍昨日表示，正在鑽研相關法律，將提起訴訟。張政源也說，台鐵會審慎研究，法律訴訟將是最後手段。

(中時 )