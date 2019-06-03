高雄市議員李喬如今於議會市政總質詢時，把局處首長都趕出議事廳，只留市長韓國瑜跟三位副市長。台北市議會今也在進行市政總質詢，議員戴錫欽問市長柯文哲對高雄市局處首長被趕出議會看法，柯文哲表示，做法不恰當，因為市長不可能所有事情都曉得，有些細節需要局處長協助答詢。對於韓國瑜說為了中華民國不惜粉身碎骨，柯文哲說，「這個太過於雞皮疙瘩」。

柯文哲日前誇讚北市議員素質較好，對於高雄市議會發生市府官員被議員趕出議事廳，柯文哲表示，議會什麼怪事都有，他認為北市議會素質特別好，最主要原因是議會跟他的態度有關，大家明著來按照規矩辦事情，一切按照規定辦理。

戴錫欽則要柯文哲以過來人評論韓國瑜是否有認真拚高雄經濟？柯文哲表示，民眾期望值弄得太高會危險，他覺得韓講太多，老實講自己當市長前2年也不知道在幹嘛，建議韓國瑜應低調一點。

至於若要選總統是否也要舉辦大型造勢活動，柯文哲說，通常他辦活動不會有那麼多人到現場，因為很多人都透過網路參與，而且也沒那麼多錢辦活動，其實網路按讚就好，來那麼多人要幹嘛。

此外，韓國瑜聲稱，為了中華民國不惜粉身碎骨，柯文哲說，「這個太過於雞皮疙瘩」，台灣目前局面不是正常國家該有的狀況，怪怪的，還是需要平常心去應對。

(中時 )