網友留言。(圖片翻拍自批踢踢)

6/1凱道造勢出現爆量人潮，讓高雄市長韓國瑜聲勢走揚，更狠狠打臉綠營名嘴吳子嘉。而今日公布的最新民調，韓國瑜支持度遙遙領先總統蔡英文和台北市長柯文哲，領先幅度高達12%！

《美麗島電子報》董事長吳子嘉爆料抹黑高雄市長韓國瑜外遇生女，韓國瑜已對此提告。吳子嘉原本預告明天將要公布更重大內幕， 2日卻改口說，並沒有要繼續爆料，甚至還稱讚韓國瑜的造勢大會很成功。而今日公布的民調，顯示韓國瑜支持度依舊領先群雄，穩居第一！

《美麗島電子報》今公布新北市民對2020總統民調：韓國瑜33.3%、蔡英文25.7%、柯文哲25.7%；郭台銘27.3%、柯文哲27.2%、蔡英文25.0%。若是民進黨換成賴清德，則民調為，韓國瑜32.5%、柯文哲31.2%、賴清德21.2%，柯文哲31.3%、郭台銘26.5%、賴清德21.0%。

若是藍綠二黨對決：韓國瑜42.7%、賴清德39.2%；郭台銘39.1%、賴清德36.0%；韓國瑜44.6%、蔡英文39.4%；郭台銘42.0%、蔡英文37.2%。

對於民調結果，批踢踢網友表示，「賴可以睡覺了」、「主繼續玩,呵呵 最好全台縣市都來一輪」、「恭喜菜可以選總統了」、「新北可是郭的地盤還輸成這樣」、「還有人會相信這位？真實的民調不拿出來，淨拿這種」、「賴功德總算功德圓滿參加初選」！

(中時電子報)