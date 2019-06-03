台南市1名國一女生遭6名國小同學在臉書開「公幹婊子團」群組言語霸凌長達3個月，導致鬱鬱寡歡，甚至萌念輕生。女生母親今年2月提告5人後，除台南地院少年法庭法官當庭訓誡被告女生要求寫悔過書，民事庭法官也調解5人共賠5萬4000元達成和解。女生母親隨後以亡夫名義捐出一半和解金，希望事件就此平息。

不過，市府教育局主秘蔣銘娟指出，此案經校方3月6日調查後，認定該屬重大校園衝突事件，但因雙方皆有過失，加上不符霸凌的「長期性」、「持續性」等定義，因此認定非屬霸凌事件。不過，仍依獎懲實施要點分別給予當事人警告2次至小過1次懲處。

少年法庭法官審查後，當庭訓誡5名被告學生，並要求寫悔過書懺悔。民事庭經調解後，與女生同校的3名被告各賠1萬元，另2名就讀他校的被告各賠1萬2000元。

被害女生母親指出，該「公幹婊子團」群組共有12名女學生，2018年9月升上國中後，她女兒跟著國小同學加入群組，經常群聊。她懷疑女兒因為在軍訓露營時「幫人出頭」引發誤會，導致群組分兩派，進而有言語辱罵情事。

女生母親還指出，群組中以林姓女學生為首的6人，長達3個月在群組罵她的小女兒，「婊」、「賤人」、「臭鮑魚」、「當狗，狗也不配當」、「在吃屎」等，造成原本活潑可愛的小女兒，變得不太愛講話，甚至還產生想死念頭。她發現女兒遭侮辱後，才拿著資料到學校幫小女兒討公道，並向台南市警方提告5名群組中的女生公然侮辱。

(中時 )