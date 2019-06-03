觀光局四月宣布春遊補助方案，第一塊為旅客「自由行」，每房補助500元，臨櫃現折、業者事後申請，第二塊是透過旅行社、參加小鎮「團體旅遊」，每人每日獎助500元。觀光局今（3）日表示，因宜蘭、花蓮等13縣市團體旅遊申請踴躍，800萬元額度已盡，宣布可從「自由行」的項目撥出最多200萬元使用，盼能再挹注團體旅遊、衝高人數。

據觀光局今公布的數據顯示，「團體旅遊」的部分，目前包含雲林縣以南縣市、東部三縣市以及外島，共13個縣市團體旅遊補助，補助額度已滿，800萬元補助用盡，倒是彰化縣以北，共9個縣市都還有400萬元以上的補助額度尚未申請。

至於在個人「自由行」的部分，目前花蓮縣已補助截止，澎湖縣今日也將截止，宜蘭周三（5日）截止，其餘縣市均還有8000至2萬間客房補助可供申請。觀光局呼籲，民眾趕快把握春遊補助額度，積極規劃國內旅遊行程。

(工商 )