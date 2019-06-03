台北縣政府時期推出的英速魔法學院，以「浸潤式」全英語教學與學習環境，提升學童對英語興趣，但新北市議員李倩萍質詢時表示，一次課程三天兩夜，對學生英學能力提升根本是「0」，市府每年編列1億元，有6000多萬是用花在交通與行政費，若把這些錢提供各校聘用外師，可服務5萬多位學生，比英速魔法學院每年2萬3000多人還要多。

李倩萍自行製作問卷，調查參加英速魔法學院的學生，1200分回收800份，學生被問到是否還想再參加，有高達65％學生不想再參加，想再參加的只有35％。

李倩萍說，受調查學生不想再參加原因，是不喜歡外師上課、活動非常無趣、不會英文，聽不懂老師在講什麼，還有覺得很無聊；分析問券，英語能力越高，對這個活動認同度越大，但對很多孩子來說因為不習慣有外師，所以對增加孩子興趣沒有什麼效益。

李倩萍說，問券也問學生，是否希望有外籍老師到學校教你英文，想要的學生比例提高到49％，也就是學校應該把外師拉到學校去，而不是花了大筆錢把學生拉到魔法學院兩三天。

侯友宜表示，看到問卷結果他也很驚訝，學生對想再參加意願不高，他會要求教育局重新評估，該轉型該停止，都會面對，也會在未來的預算中重現，不會逃避。

(中時 )