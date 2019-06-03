寶成國際集團執行長蔡佩君以行動力參與復育大肚山原生林，鼓勵大家來種樹愛地球。（盧金足攝）

寶成國際集團執行長蔡佩君3日親自參與洗種籽、育苗，實際付諸行動，為孩子復育一片台灣原生種的天然林。（盧金足攝）

寶成集團投入大肚山台灣原生種樹木復育活動，期許集團同仁，都能成為台灣社會的上好棟梁材料。（盧金足攝）

寶成國際集團慶50周年，發願復育1萬5000棵原生樹種，要把大肚山失去的天然林「種」回來。（盧金足攝）

今年是寶成國際集團50周年，集團發願復育1萬5000棵原生樹種，要把大肚山失去的天然林「種」回來。寶成國際集團執行長蔡佩君3日表示，身為全球布局的企業，面對多變的國際局勢，寶成追求「有品質的獲利」，品質，不單指生產製造的產品，更包括行政管理上的品質，以及企業文化品質，以行動力參與復育大肚山原生林，鼓勵大家來種樹愛地球。

蔡佩君今日挺著大肚到大肚山台中都會公園，參與第二梯次的200名志工的復育活動，為同仁加油打氣，並種下台灣原生的「天料木」，象徵期許集團同仁，都能成為台灣社會的上好棟梁材料，親自參與洗種籽、育苗，實際付諸行動，為孩子復育一片台灣原生種的天然林。

蔡佩君說，50年來，寶成從一家小代工廠走到現在布局全球，擁有35萬名員工的企業，對當年第一代創業經營的總裁和他的兄弟們，表達感謝心意，家族長輩們各自都有自己的興趣發展，也有各自投資的事業，發展都很好，非常替長輩們開心。

「我要留一個什麼樣的文化給企業？我們要留下什麼樣的未來給孩子？」擔任寶成集團執行長，又當了媽媽的蔡佩君經常深思的議題，偶然的機會，得知台灣山林復育協會理事長蔡智豪，正與營建署台中都會公園管理處合作，進行大肚山的原生林復育行動，覺得這個行動很有意義，所以發動同仁響應。

台灣山林復育協會理事長蔡智豪表示，大肚山因為坡勢平緩，100多年前就逐步被開墾成為農作的台地，也導致大量的原生林被剷除，復育初期，沒有人、沒有資源，連原生林的種苗場都沒有，感謝寶成集團出錢、出人，讓重現大肚山原生林的希望出現曙光。

蔡智豪盼號召更多企業或社團一起加入種樹行列，從台灣原生種開始復育，尤其今日所種的「天料木」會在夏末秋初的時候會開花，所以剛好花期與對面種的豆梨時間錯開，在台中都會公園每半年可以欣賞到植栽生態變化的台灣原生植物。

(中時 )