彰濱工業區伸港區外海堤上堆積多日的漂流木、垃圾等廢棄物，彰化縣水資處3日上午緊急調派廠商以各式機具進行清運移除。(謝瓊雲翻攝)

彰濱工業區伸港區外海堤上堆積多日的漂流木、垃圾等廢棄物，彰化縣水資處3日上午緊急調派廠商以各式機具進行清運移除。(謝瓊雲翻攝)

彰化縣政府水資處緊急找來開口契約廠商至彰濱伸港區海堤，商討說明海漂垃圾清運作業。(謝瓊雲翻攝)

幾場大雨過後，彰化縣伸港鄉彰濱工業區外海堤出現大量漂流木與垃圾，連日來引發關注，在彰化縣長王惠美指示下，縣府水利資源處3日緊急調派開口契約廠商，出動2部挖土機、2部35噸卡車和1輛推土機（山貓）加上2名工人，到場進行清理及集中堆置作業，陸續清除長達1.6公里的海漂廢棄物。

位於彰濱工業區伸港區慶安北路旁海堤附近的漂流垃圾，長達1.6公里，加上堆放大量消波塊，使工程人員在清運作業上困難重重，承攬廠商預估工期約需10天完成清除。

環保局也已啟動開口契約廠商，配合調派破碎機，處理後續垃圾清除，希望能讓彰濱海岸線恢復原來美景，俾利蚵農、漁民接下來的出海作業不再受到垃圾擋道影響。

彰化縣水資處指，漂流垃圾主要集中於慶安北路旁長約1.6公里海堤，佔據寬度約5公尺寬、深度亦有約0.5公尺，總計大約4000立方公尺的的雜木及垃圾；因清運量體非常龐大，先由縣府啟動開口契約調派有關後續清運處理，以保障縣民的安全。

彰化縣政府指出，5月下旬的暴雨來襲，大量垃圾與漂流木在彰濱伸港海堤上堆積，不僅環境髒亂、也嚴重影響蚵農、漁民出海作業，縣府農業處先邀集水利署第四河川局、彰化縣環保局及水利資源處等單位於5月27日辦理現場會勘；當天下午隨即完成臨近範圍雜物清除，也將漁民進出口便道的坑洞以土石大略填平搶通。

(中時 )