（16：15更新）美國總統川普已在英國當地時間3日上午9時（台灣時間3日下午4時）飛抵倫敦，展開為期3天的國是訪問，不過行程未開始，行前各項爭議言論已先在倫敦吵得沸沸揚揚，未免他的個人言論再次惹禍，以及防堵這段期間任何外交鬧劇發生，英國皇室已備妥「秘密武器」因應，這個人就是安德魯王子（Prince Andrew），他準備以「高爾夫外交」平息任何外交慘案。

抗議川普到訪，倫敦上空已升起川普嬰兒氣球以示不滿。

川普與夫人梅蘭妮亞搭乘空軍一號抵達倫敦。

倫敦著名的林蔭大道（The Mall）上美國國旗整齊飄揚，為迎接川普到來，倫敦正緊鑼密鼓進行最後準備，據英國《每日電訊報》（Daily Telegraph）報導，皇室也已為了迎接川普做好準備，包括派出安德魯王子進行高爾夫外交。

倫敦林蔭大道上美國、英國國旗整齊飄揚，為迎接川普二訪，英國已做好準備。（圖／美聯社）

報導指，皇室罕見指派女王次子安德魯王子在川普來訪3天中陪伴在他身邊2天，就是為了防止任何「外交鬧劇」發生。

其實安德魯王子與川普20年前就認識，2000年，安德魯王子曾拜訪川普位在佛州的海湖莊園，他與川普及當時還只是女友的梅蘭妮亞3人更留下珍貴合影。

此外，安德魯王子與川普有許多共通點，包括都對貿易、商業活動相當熱衷，安德魯王子是英國在各項國際貿易、投資活動的特別代表，在經濟與金融領域應該很有話聊，更重要的是，兩人都非常喜歡打高爾夫球，尤其安德魯王子球技甚至有職業水準，皇室希望，藉由對高爾夫的共同興趣，能夠讓兩人建立交情，繼而讓安德魯王子對川普產生些許影響。

其實皇室的顧慮及未雨綢繆是有道理的，因為川普出發前針對英國政治的評論已在倫敦政界掀起波瀾，包括他公然支持前外相強生（Boris Johnson）成為下一任首相，以及在媒體專訪中宣稱有信心令英國放棄使用華為設備等，都被批評干預英國內政；此外他也將炮火對準自己人，在聽聞美國籍梅根王妃婚前批評他「厭女」、造成社會分裂後，川普竟脫口說出「不知梅根如此惡劣」等言論。

據英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，為迎接川普二訪，英國人民也做足準備，全英國包括倫敦、曼徹斯特、伯明罕等大城已醞釀20場示威活動抗議川普到訪，「川普嬰兒」（Trump Baby）氣球也已經在倫敦升空，準備在川普來訪時對他傳遞強烈團結訊息，據了解，資助這顆川普嬰兒氣球的團體從氣候行動團體到女權團體都有，英國政府出動超過2萬名警力在示威現場維護治安，預期維安花費將超過1,800萬英鎊（約新台幣7.14億元）。

(中時電子報)