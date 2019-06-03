（16：15更新）美國總統川普已在英國當地時間3日上午9時（台灣時間3日下午4時）飛抵倫敦，展開為期3天的國是訪問，不過行程未開始，行前各項爭議言論已先在倫敦吵得沸沸揚揚，未免他的個人言論再次惹禍，以及防堵這段期間任何外交鬧劇發生，英國皇室已備妥「秘密武器」因應，這個人就是安德魯王子（Prince Andrew），他準備以「高爾夫外交」平息任何外交慘案。

抗議川普到訪，倫敦上空已升起川普嬰兒氣球以示不滿。

川普與夫人梅蘭妮亞搭乘空軍一號抵達倫敦。

倫敦著名的林蔭大道（The Mall）上美國國旗整齊飄揚，為迎接川普到來，倫敦正緊鑼密鼓進行最後準備，據英國《每日電訊報》（Daily Telegraph）報導，皇室也已為了迎接川普做好準備，包括派出安德魯王子進行高爾夫外交。

倫敦林蔭大道上美國、英國國旗整齊飄揚，為迎接川普二訪，英國已做好準備。（圖／美聯社）
倫敦林蔭大道上美國、英國國旗整齊飄揚，為迎接川普二訪，英國已做好準備。（圖／美聯社）

報導指，皇室罕見指派女王次子安德魯王子在川普來訪3天中陪伴在他身邊2天，就是為了防止任何「外交鬧劇」發生。

其實安德魯王子與川普20年前就認識，2000年，安德魯王子曾拜訪川普位在佛州的海湖莊園，他與川普及當時還只是女友的梅蘭妮亞3人更留下珍貴合影。

此外，安德魯王子與川普有許多共通點，包括都對貿易、商業活動相當熱衷，安德魯王子是英國在各項國際貿易、投資活動的特別代表，在經濟與金融領域應該很有話聊，更重要的是，兩人都非常喜歡打高爾夫球，尤其安德魯王子球技甚至有職業水準，皇室希望，藉由對高爾夫的共同興趣，能夠讓兩人建立交情，繼而讓安德魯王子對川普產生些許影響。

其實皇室的顧慮及未雨綢繆是有道理的，因為川普出發前針對英國政治的評論已在倫敦政界掀起波瀾，包括他公然支持前外相強生（Boris Johnson）成為下一任首相，以及在媒體專訪中宣稱有信心令英國放棄使用華為設備等，都被批評干預英國內政；此外他也將炮火對準自己人，在聽聞美國籍梅根王妃婚前批評他「厭女」、造成社會分裂後，川普竟脫口說出「不知梅根如此惡劣」等言論。

據英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，為迎接川普二訪，英國人民也做足準備，全英國包括倫敦、曼徹斯特、伯明罕等大城已醞釀20場示威活動抗議川普到訪，「川普嬰兒」（Trump Baby）氣球也已經在倫敦升空，準備在川普來訪時對他傳遞強烈團結訊息，據了解，資助這顆川普嬰兒氣球的團體從氣候行動團體到女權團體都有，英國政府出動超過2萬名警力在示威現場維護治安，預期維安花費將超過1,800萬英鎊（約新台幣7.14億元）。

文章來源：Prince Andrew called in to exert 'golf diplomacy' over Trump state visit

文章來源：US flags line The Mall (although Trump won't parade down it) as London makes last minute preparations for US president's visit - as it emerges palace will use Prince Andrew to defuse drama with 'golf diplomacy'

(中時電子報)

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