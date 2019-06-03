延宕多年的台北捷運民生汐止線，上周被台北市長柯文哲說是「盲腸」，新北市長侯友宜表示是動脈，主幹道絕對要做，北市議員李明賢3日痛批，柯P用一句盲腸就呼攏過去，內湖在地人聽不進去，柯在5月中專案報告還說要興建民生汐止線，為何報告不寫是盲腸。柯文哲對此回應，動脈也要會通啊。

柯文哲上周在市政總質詢說出對民生汐止線是盲腸的看法，李明賢今質問柯文哲，在呼攏內湖人嗎？下班時間從東湖到汐止，可以去試看看被塞1個多小時，請市長到地方說明清楚，要說明為何新北說是大動脈，柯市長卻指稱是盲腸。

柯文哲說，民生汐止線和文湖線只有一個交會站，專業判斷沒有效果，還是以環狀線為第一優先，還是要把全部力量放在環狀線。

李明賢接著問柯的盲腸還在嗎？柯回應，正確講還在，旁邊那是闌尾，對於議員質疑，柯強調，他很清楚這是實事求是，可進行專業辯論，「我不太喜歡鬼扯」，但環狀線還是第一優先，可把問題提到雙首長會議討論，由兩方交通局與捷運局溝通。

(中時 )