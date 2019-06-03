炎炎夏日！又到了喝綠豆湯的季節。煮綠豆湯看似簡單，但要怎麼煮，才不會太硬或是整鍋爆成綠豆仁，卻是需要經驗的累積。一位出過3本書的暢銷作家林姓主婦，在臉書「林姓主婦的家務事」PO文，教大家用3步驟煮出「完美比例綠豆湯」！只要準備水、砂糖、綠豆，無腦煮出成功機率100%的完美綠豆湯。

以下就是綠豆湯的材料及作法。

一鍋綠豆湯（使用大同電鍋六人份內鍋）

材料：

1. 1.5 杯綠豆，洗淨瀝乾備用。杯子則使用大同電鍋的米杯。

2. 9 杯水

3. 80g 二號黃砂糖 （可以自己調整甜度）

作法：

1. 將綠豆及水放入內鍋，外鍋加兩杯水煮。

2. 跳起後，繼續悶 30 分鐘左右。

3. 最後加入80g的黃砂糖，攪拌均勻即完成。

林姓主婦指出，每到夏天總會想煮綠豆湯，「但前一兩鍋經常因為綠豆太多、湯太多，抓不準要煮多久等等小細節沒抓好，而有點失敗。等煮到熟練，夏天也差不多過完了，然後明天夏天又忘了。」幸好她之前有留下筆記，今年才不會又打掉重練。「超級期待明天打開冰箱就可以吃到冰涼綠豆湯的那個moment！」

(中時電子報)