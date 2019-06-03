全國12年國教家長聯盟質疑台灣教育家長聯盟、全國教師工會總聯合會、中華民國全國教師會等團體，「一手拿經費，一手審經費」，不顧利益迴避，球員兼裁判，今（3）天下午前往監察院舉發中間是否有「對價關係」。監委張武修親自接獲陳情並表示，已立案調查，依法可把新事證納進來。

全國12年國教家長聯盟副理事長陳綺貞表示，台加盟、全教總、全教會等團體長期以來，以家長、教師代表身分擔任教育部委員會委員，更點名台家盟理事長謝國清、全教總理事長張旭政同時任決定中央地方教育經費分配的「教育經費基準委員會」委員。

陳綺貞出示教育捐助明細表指出，台灣教育聯盟於2017年、2018年分別獲得58萬6千元、59萬元來自教育部的補助，全國教師工會總聯合會也於2017年、2018年由教育部編列98萬4200元、111萬8千6百元預算補助。

陳綺貞表示，這些團體多次發言支持教育部政策，尤其涉及包含考招、課綱與學習歷程等接受補助的議題上，質疑是否存在「對價關係」、「拿補助又政策發言」，要求監委深入調查教育部是否失職。

對此，監委張武修回應，監委已立案調查，也邀請教育部相關單位與團體召開座談會，當時議題廣泛、討論激烈，無法在有限時間內談論所有問題，依法可以繼續把新的事證與陳述意見納入進來，列入原本的案子。

(中時 )