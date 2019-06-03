紅襪隊3日以8-5擊退洋基，躲過了3連戰橫掃，繼去年在美聯季後賽淘汰洋基之後，紅襪中途已吞下4連敗。此役也是左投普萊斯(David Price)自2016年加盟紅襪之後，首度在洋基主場摘得勝投。悲情的普萊斯總是被洋基欺負，過去只有0勝6敗、9.79自責分率，今日主投6.1局失2分表現優異。

傷癒歸隊的洋基左投沙巴西亞(CC Sabathia)主投6局失3分，雖是優質先發，無奈中繼投手瑟薩(Luis Cessa)被打了5分，兩隊差距膨脹到6分，終於無力追趕。前一場最後敲出雙殺打的帥哥馬丁尼茲(J.D. Martinez)開場就賞了沙胖1發陽春炮，紅襪從頭領先到終場。

基襪大戰仍是大聯盟最經典的戲碼，兩隊下次交手就要把恩怨帶到海外了！雙方本月底將到英國倫敦體育場舉行2連戰，該球場可容納55000人，也是大聯盟首度登陸歐洲打例行賽，將由英媒巨頭BBC體育進行轉播。

棒球在英國起源很早，發展卻極為緩慢，長期被視為小孩子的遊戲。其實英國觀眾對於職業運動接受度很高，隨著美式足球NFL在該地打響名號，大聯盟也早就想把勢力拓展過去，紅襪與洋基自然是最適合用來打先鋒的組合。

(中時電子報)