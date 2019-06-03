淡水分局指出，管制範圍涵蓋淡金路(登輝大道)以西、新春街與中山北路212巷口以南、中正路以東之淡水區內主要道路。(吳亮賢翻攝)

淡水年度宗教盛事，清水巖清水祖師遶境，將自6月7日下午5時起熱鬧展開，共為期2天，預估朝香信徒、參觀民眾及遊客高達數萬人次，屆時將針對遶境路線範圍實施交通管制。

淡水分局指出，管制範圍涵蓋淡金路(登輝大道)以西、新春街與中山北路212巷口以南、中正路以東之淡水區內主要道路，管制時段為6月7日(星期五)15時至翌日2時，6月8日(星期六)9時至24時。

管制期間共計19處管制點，於遶境活動時間內除住戶、在地工作人員、公務車、救護車、媒體採訪車、Ubike貨車等彈性放行外，所有非淡水市區內住戶汽車一律禁止進入市區。

警方表示，管制時段內，所有公車（含免費接駁公車）均改道不行經市區，起迄站改設在捷運淡水站前廣場；另淡金路共設置6處臨時招呼站，提供即招即停載客服務，請民眾可多加利用。

警方也建議，遶境活動時段內，前來淡水市區旅遊或訪友的民眾，請改搭乘大眾捷運系統，住戶如欲進入管制點時，請配合出示身分證明文件，並配合員警與工作人員指引改道。

欲查詢活動期間交通狀況，民眾可上淡水分局官方網站http：／／www.tamsui.police.ntpc.gov.tw查詢

(中時 )