立法院副院長蔡其昌3日邀集相關單位會勘松柏漁港魚貨多功能集貨場工程進度。（陳淑娥攝）

松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程，目前完成總進度已達72％。（陳淑娥攝）

台中大甲松柏漁港將揮別蹲地賣魚景象！斥資逾8千萬元打造的魚貨多功能集貨場，目前工程進度已達7成，除集貨場內部共規畫36個攤位外，後方還有整補場等設備，預計年底完工啟用，將提供漁民及饕客一個舒適的魚貨展售空間。

立法院副院長蔡其昌3日邀集中央漁業署副組長焦正清、市議員施志昌、台中市海岸資源漁業發展所、大甲區公所及松柏港產業觀光發展協會等單位，勘查「松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程」計畫。

蔡其昌表示，松柏港的魚貨現捕現賣，非常新鮮，最受內行饕客青睞，由於過去欠缺魚貨交易及集貨空間，漁民只能在現場就地擺攤販售，十分克難，未來多功能集貨場啟用後，除了可以買魚貨外還能看看海景，海線也將多一處祕境。

漁民陳柱棠難掩興奮說，數10年來每天蹲在路邊吹風日曬賣魚、殺魚，一直到賣完為止，真的很辛苦，很期待集貨場的誕生。松柏漁港產業觀光發展協會理事長梁國銘表示，多功能集貨場啟用後，完善的空間將讓雙方買賣更便利。

施志昌表示，松柏港魚貨多功能集貨場當時經漁民召開會議決議，要求海資所將原先二樓設計修正為一樓，減少不必要的空間，未來租用攤位成本也可降低，更不會有蚊子館的產生。

松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程，由中央漁業署補助2215萬，其餘由台中市府自籌辦理，總工程費用約8100萬元，歷經2次計畫變更設計，目前完成總進度已達72％，預定年底將可完工啟用。

(中時 )