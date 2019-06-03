38歲陳姓女子停止哺餵母乳逾2年，2個月前左側乳房有紅腫疼痛情形，摸起來有硬物感，童綜合醫院確診為肉芽腫性乳腺炎；乳房醫學中心醫師趙玟珊指出，非哺乳期乳腺炎，目前發生原因不明，陳女為乳腺慢性發炎症狀，研判與自體免疫系統有關。

陳姓女子指出，她生完小孩已3年多，停止哺餵母乳逾2年，2個月前發現左側乳房有紅腫疼痛情形，到診所拿藥卻沒改善，且乳房摸起來有硬物感，轉至童綜合就醫。

趙玟珊表示，患者左乳有膿瘍疑罹乳腺炎，服用抗生素1周未見效，切片確診為肉芽腫性乳腺炎，安排手術將壞死細胞部分切除，術後恢復良好，目前定期回診追蹤。趙玟珊說明，肉芽腫性乳腺炎會出現腫塊伴隨疼痛與皮膚紅腫，也可能產生膿瘍而造成乳頭溢液，另部分患者出現關節處結節性紅斑、腫痛等情形。

趙玟珊指出，臨床上乳腺炎患者很常見，除哺餵乳期女性外，有不少非哺乳期患者，如未生產、停止餵乳、男性或新生兒，都可能罹患乳腺炎。非哺乳期乳腺炎，目前發生原因不明，陳女罹患的是以肉芽腫為主要特徵的乳腺慢性發炎症狀，研判與自體免疫系統有關。

(中時 )