高市議會市政總質詢最後一天，民進黨議員輪番猛轟，市長韓國瑜忍不住動怒。前行政院長賴清德今天表示，如果韓不嫌棄的話，他可以送兩本他出的書給韓，讓韓在推動市政上有一些幫助。

民進黨議員今天輪番猛轟，不只韓動怒，連個性溫和的李四川都罕見動怒回嗆，媒體今天詢問賴的看法。

賴清德表示，高雄市議會發生的事情，他不方便評論，不過韓國瑜市長在推動市政上，顯然是遇到幾個問題，「如果不嫌棄的話，我是可以送他兩本書啦！」

他在台南市市長第一任跟第二任任內，分別出了書，來記錄他在台南市如何主持市政，解決台南市的各項問題，賴清德強調，當然台南市的問題跟高雄市的問題是不完全一樣，但是大同小異，「也許可以擷取裡面的一些精神，讓他推動市政上會有一些幫助」。

賴清德指出，第一本書是「看見未來」，第二本書是「用行動帶來希望」，希望能夠提供他在台南市市長任內，兩任的心得給韓國瑜參考，希望能夠對他有所幫助。

至於台北市長柯文哲近來對兩岸議題的發言，賴清德表示，作為首都市長，雖然不一定要逞口舌之快，也不一定要挑起紛爭，但是的基本的態度不能夠沒有，特別是首都市長，既不敢反對一國兩制，也不敢反對台灣不應該成為第二個香港，甚至反對「一個中國原則」，「我覺得這個有失首都市長的格局」。

(工商 )