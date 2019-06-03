根據國際桌球總會報導，2004年雅典奧運男子單打金牌名將柳承敏當選了韓國桌球協會理事長。

現年37歲的柳承敏，在2004年雅典奧運男子單打決賽4比2擊敗中國大陸好手王皓，2008年北京奧運不敵香港選手高禮澤，無緣衛冕，2但在男子團體賽獲得銅牌，009年國際桌壇進入「無機膠水」時代，柳承敏的狀態迅速下滑，2012年倫敦奧運沒能取得單打參賽資格，不過他又在團體賽奪得銀牌，寫下連續3屆奧運都獲得獎牌紀錄。

2013年6月德國公開賽結束後，柳承敏正是退役，2014年仁川亞運以韓國國家隊總教練身分帶隊出征，2016年8月當選國際奧會委員。

2017年12月27日韓國桌球協會特地為柳承敏和吳尚垠舉行退休儀式，上個月韓國桌球協會理事長因病去世，他原本的任期是到20121年12月，因此必須進行改選，柳承敏不僅宣布參選，而且發下豪語終極目標就是國際桌球總會主席。

如今順利當選韓國桌協理事長的柳承敏表示，「我會盡全力於明年在釜山舉辦一場最成功的世界錦標賽，韓國桌協也將與國際桌總密切合作，共創雙贏局面。

(中時電子報)