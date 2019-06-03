勞動基金截至今年4月底，整體收益大賺2694.6億元，收益率達6.91％，若再加上受衛福部委託管理之國保基金，整體收益更高達2907.3億元。但勞動基金運用局表示，5月份受美中貿易衝突升溫影響，全球經濟成長動能走緩，對5月份勞動基金績效將會「審慎以對」。

勞動基金運用局今（3）日表示，4月份在全球主要國家利率不變，貨幣政策寬鬆、歐美企業財報表現良好及美中貿易協商正向發展下，全球股票市場持續回升。整體勞動基金截至今年4月底規模為4兆1145億元，其中新制勞退基金規模為2兆2859億元，舊制勞退基金規模為9483億元，勞保基金規模7275億元。

但基金運用局仍指出，美國自5月10日起針對大陸出口美國2000億美元產品懲罰性關稅從10％提高到25％，大陸亦宣布從6月1日起，再次提高對美加徵關稅的600億美元商品稅率，美中貿易紛爭已引起市場高度隱憂。基金運用局副局長劉麗茹表示，目前單看5月份指標回落幅度很大，會審慎以對。

5月份台股曾一度跌破年線，勞退基金107-2標案420億元曾先撥款一半，即210億元，給予7家代操投信公司。針對剩下210億元何時放出來，劉麗茹說，就技術上分析，通常跌破年線後再繼續跌的機率低，中、長期往上走的機率高，故是一個撥款的點，但勞退基金會讓經理人做投資的最佳判斷，並未強迫其跟隨特定指標做一定比重配置。

她並強調，金融市場震盪在所難免，長期投資要有耐心，勞動基金並沒有所謂進場「護盤」的責任。

(中時 )