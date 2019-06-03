被問到中選會新任主委李進勇走馬上任，朱立倫立刻嘆了口氣說，以前不管誰執政，都不敢這麼做，「蔡英文真的只能讓人搖頭」。

他進一步說，李進勇是中選會成為獨立機關後，首位具濃厚政黨色彩的主委，這對選務機關來說將是「超大挑戰」；他強烈質疑李進勇將以民進黨立場辦理選務，對公投法、國內不在籍投票百般阻撓。

他呼籲李進勇，若要擦亮中選會招牌，就不要站在民進黨立場，也不要推鳥籠公投，更要好好推動不在籍投票。

(中時 )