談李進勇上任 朱立倫直言「蔡英文只能讓人搖頭」 16:042019/06/03 中時 林和生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 談中選會主委上任，朱立倫將矛頭指向蔡英文。(林和生攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 被問到中選會新任主委李進勇走馬上任，朱立倫立刻嘆了口氣說，以前不管誰執政，都不敢這麼做，「蔡英文真的只能讓人搖頭」。 他進一步說，李進勇是中選會成為獨立機關後，首位具濃厚政黨色彩的主委，這對選務機關來說將是「超大挑戰」；他強烈質疑李進勇將以民進黨立場辦理選務，對公投法、國內不在籍投票百般阻撓。 他呼籲李進勇，若要擦亮中選會招牌，就不要站在民進黨立場，也不要推鳥籠公投，更要好好推動不在籍投票。 (中時 ) #李進勇 #中選會 #立場 #機關 #民進黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 阻學生赴陸 民進黨作繭自縛 04:092019/05/30 論壇廣場 民進黨為何強推李進勇 04:102019/05/30 時論廣場 民進黨要搶回年輕人選票 李正皓用4字猛酸 23:552019/05/30 政治 魔化海峽論壇 民進黨改叫民粹黨 04:092019/05/31 焦點新聞 妖魔化海峽論壇 凸顯綠營沒自信 04:102019/05/31 兩岸要聞 促轉會動作頻 唐德明：民進黨吹響用公權力輔選號角 17:202019/05/31 政治 公家就是我家 藍批民進黨吹響利用公權力輔選的號角 17:332019/05/31 政治 海峽論壇有那麼可怕嗎？ 04:092019/06/01 論壇廣場 傳石油工會搜手機號碼 賴：不只這個工會 11:282019/06/01 政治 韓國瑜是民進黨製造的超級怪物？網友吵翻了 10:402019/06/03 政治 政治熱門新聞 綠營酸路平未做好 李四川發飆 - 政治 綠議員稱挺韓大會僅7萬人 遭黃暐瀚狠打臉 - 政治 2020最新民調！藍綠對決或三方競逐 韓國瑜均領先 - 政治 - 中時 黃暐瀚求不要肉搜背影哥 原因是.... - 政治 美麗島民調 韓領先蔡柯達2位數 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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