2歲陳姓男童在家不慎誤吞硬幣，媽媽嚇得用手試圖要將硬幣挖出來，不料越挖越往下滑，眼見狀況不妙，她緊急將兒子掛急診求救，醫師用胃鏡取出1元硬幣，結束了驚魂記。

豐原醫院肝膽腸胃科主任何明印表示，家長如果發現小孩誤吞異物，儘量讓自己及孩子放輕鬆，順著孩子當下的自然反應，如咳嗽或嘔吐，順勢讓異物咳出、吐出，千萬別急著伸手到孩子嘴巴狂挖。

何明印強調，人吃東西會經由喉嚨到食道再到腸胃等部位，主要是會自動將氣管關閉，避免東西掉錯地方，若家長狂挖異物，恐致異物塞住氣管，造成更危險的情形發生。

何明印指出，幼童因口腔期會藉由刺激嘴巴、口腔、舌頭得到本能的滿足，常將硬幣、玩具、甚至是扁的電池誤放嘴巴，導致誤吞異物。

何明印提醒說，端午佳節將屆，有些小孩及長輩咀嚼不易，加上糯米不易消化，吃粽子時應儘量小口咀嚼，避免大口塞、吞食物，才能減少食物異物卡住意外。

(中時 )