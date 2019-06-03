大陸央視報導，大陸教育部3日發布2019年第1號留學預警，教育部辦公廳巡視員兼新聞辦主任、新聞發言人續梅表示，一段時間以來，中國部分赴美留學人員的簽證受到限制，出現簽證審查週期延長、有效期縮短以及拒簽率上升的情況，對中方留學人員正常赴美學習，或在美順利完成學業造成影響。教育部提醒廣大學生學者，出國留學前加強風險評估，增強防範意識，做好相應準備。

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