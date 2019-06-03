陸發布留學預警 部分赴美人員簽證受限 16:212019/06/03 工商 楊日興 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 這是2015年美國哥倫比亞大學舉行畢業典禮時，來自大陸的留學生正在自拍。（新華社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸央視報導，大陸教育部3日發布2019年第1號留學預警，教育部辦公廳巡視員兼新聞辦主任、新聞發言人續梅表示，一段時間以來，中國部分赴美留學人員的簽證受到限制，出現簽證審查週期延長、有效期縮短以及拒簽率上升的情況，對中方留學人員正常赴美學習，或在美順利完成學業造成影響。教育部提醒廣大學生學者，出國留學前加強風險評估，增強防範意識，做好相應準備。 (工商 ) #留學 #教育部 #人員 #簽證 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 不敵少子化 鳳和高中國中部停招 04:102019/05/30 生活新聞 網紅教師行銷學校 教部不認同 04:102019/05/30 生活新聞 大陸須嚴肅看待失業問題 04:102019/05/30 時論廣場 資通訊人才缺口8.3萬人 教育部推11年40億培育 13:572019/05/30 生活 產業數位轉型 教部擬分11年補8.3萬人才缺口 13:282019/05/30 政治 教育部提供平台 媒合國中小代理代課教師職缺 14:332019/05/30 生活 教育部公布留學獎學金 最高額3萬美元 13:232019/05/31 生活 教部修改大學校長遴選辦法 台大：大致上可接受 17:062019/05/31 生活 遭指向學生要個資 管碧玲有話說 15:522019/06/01 政治 疑教育部利益輸送 他們赴監委舉發 15:482019/06/03 政治 兩岸熱門新聞 陸發布留學預警 部分赴美人員簽證受限 - 兩岸 - 工商 台海緊張升溫 勿擂戰鼓催選票 - 日報 陸知名鋼琴家朗朗結婚 情定德韓混血音樂美少女 - 兩岸 - 中時 中國科協抗議封殺 IEEE：解除華為員工限制 - 兩岸 - 中時 貿戰燒到資通訊 陸廠沒在怕 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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