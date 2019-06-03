北市議員戴錫欽（見圖）3日市政總質詢時質疑，過往警察局都會公布集會遊行人數，這次挺韓造勢警方聲稱沒統計，難道是有心人士下指導棋或政治操作。(陳怡誠攝)

「決戰2020贏回台灣」力挺韓國瑜選總統首場造勢活動1日在凱道前舉行，主辦單位統計現場聚集40萬挺韓民眾，遭人質疑數字灌水，北市議員戴錫欽3日質疑，過往警察局都會公布集會遊行人數，這次挺韓造勢警方卻聲稱沒統計，難道是有心人士下指導棋或政治操作。柯文哲市長於市政總質詢時急忙否認，我是無辜的，此事與我無關。警察局長陳嘉昌則表示，警政署沒有強制規定要統計人數，為避免外界對人數炒作，因此決定從此不再公佈統計人數。

(中時 )