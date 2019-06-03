警不公佈韓造勢人數遭疑政治考量 柯P澄清 16:332019/06/03 中時 陳怡誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 柯文哲市長（右）急忙否認，我是無辜的，此事與我無關。警察局長陳嘉昌（左）則表示，警政署沒有強制規定要統計人數，避免外界對人數炒作，決定從此不再公佈統計人數。(陳怡誠攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市議員戴錫欽（見圖）3日市政總質詢時質疑，過往警察局都會公布集會遊行人數，這次挺韓造勢警方聲稱沒統計，難道是有心人士下指導棋或政治操作。(陳怡誠攝) 「決戰2020贏回台灣」力挺韓國瑜選總統首場造勢活動1日在凱道前舉行，主辦單位統計現場聚集40萬挺韓民眾，遭人質疑數字灌水，北市議員戴錫欽3日質疑，過往警察局都會公布集會遊行人數，這次挺韓造勢警方卻聲稱沒統計，難道是有心人士下指導棋或政治操作。柯文哲市長於市政總質詢時急忙否認，我是無辜的，此事與我無關。警察局長陳嘉昌則表示，警政署沒有強制規定要統計人數，為避免外界對人數炒作，因此決定從此不再公佈統計人數。 (中時 ) #人數 #統計 #質疑 #政治 #有心人士 也許您會感興趣 推薦閱讀 黃士修質疑 中選會偽造文書 04:102019/05/30 政治要聞 吳子嘉爆韓國瑜民調輸這人 孫大千卻打賭韓造勢人數 03:062019/05/30 政治 議員質疑綠圓寶經費涉圖利 控告林佳龍等6人 12:162019/05/30 政治 《文創股》寬魚跨足運動經濟，打造台灣首場體育館賽制 15:062019/05/30 財經 林德宇為民請命質疑水患是人禍 市府：有數據可佐證 17:152019/05/30 生活 不再青睞美國？赴美陸客15年來首降 21:522019/05/30 兩岸 網購風行、餐飲業低價競爭... 攤販家數、人數 首見下滑 04:092019/05/31 財經要聞 質疑綠圓寶涉圖利 議員告前市府 04:102019/05/31 地方新聞 餘怒未消 柯P痛斥「新潮流沒倒台灣不會好」 12:022019/05/31 政治 警不公佈韓造勢人數遭疑政治考量 柯P澄清 14:382019/06/03 政治 政治熱門新聞 私生子年齡兜不攏？王浩宇被電爆 - 政治 美麗島民調 韓領先蔡柯達2位數 - 政治 黃暐瀚求不要肉搜背影哥 原因是.... - 政治 綠議員稱挺韓大會僅7萬人 遭黃暐瀚狠打臉 - 政治 韓6／1造勢 他直言：完全擊中蔡要害 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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