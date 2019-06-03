國民黨總統初選競爭白熱化，外界評論現在藍營內部支持者分為「國瑜黨」、「國銘黨」兩派，分別擁護韓國瑜、郭台銘；對此，高雄市長韓國瑜3日受訪時嘆了一口氣，但仍樂觀認為若從大格局來看，基層支持者能夠認同「2020就是中華民國保衛戰」，意指初選後應能成功整合、弭平裂痕。

韓國瑜3日下午出席「珍珠媽媽」計畫啟動儀式，企業界當場再捐100萬元，讓未來2、3年用來加碼未婚懷孕未成年少女孕期營養補貼的預算全部到位，韓國瑜對此表達感激，重申市府衝經濟之餘，就是要辦好教育、照顧弱勢。

會後韓國瑜接受媒體聯訪，記者問到，外界認為現在藍營支持者分裂成挺韓的「國瑜黨」、挺郭的「國銘黨」，是否擔心未來基層分裂？韓國瑜嘆了一口氣，但表示「其實不會」。

他說，從大格局想，他一直強調2020是中華民國生死保衛戰，過去3年不光是台灣人民、各行各業過得苦，現在執政的民進黨跟對面的大陸政權沒有熱線暢通，萬一發生誤會、衝突，是非常危險的，所以他迫切希望兩岸一定要和平交往，否則台灣將來會越來越危險。

韓也再度呼籲蔡英文總統要講清楚，到底要把2300萬人民帶到哪裡去，「如果現在不講，我可能體諒妳很為難，但要競選連任，有責任告訴2300萬同胞，你想把我們帶到哪裡去，如果講不出來，就失去總統的天職了」。

韓國瑜也補充1日在凱道上提出的發財外交，強調過去外交靠灑錢，被笑是凱子外交，駐外使館未來若有衝經濟的任務的話，轉換過來用經貿當重心，一樣可以做發財外交，「這沒有誰抄誰的問題！」

(中時 )