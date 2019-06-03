台灣人常常戴口罩，讓許多來台觀光的外國人滿頭問號，還誤以為大家都感冒了。而大陸就有媒體報導台灣人愛戴口罩的習慣，是源自於2003年的SARS疫情，讓人們對口罩的依賴度大幅提升，開始了解戴口罩是為了保護自己、保護他人不被傳染，久而久之社會風氣逐漸形成。

大陸媒體《人民日報》海外網報導，標題名為「台灣有個『口罩族』」的文章，指出在大陸戴口罩，通常是因為霧霾嚴重、風沙漫天，且除了生病、過敏的人以外，幾乎沒有人會在室內戴口罩。

記者表示，他曾到台灣旅遊時，卻發現台灣人，「口罩一戴就是一整天，還包裹得嚴絲合縫。樣式從醫用口罩到時尚設計款各不相同，看去也不像全出於身體原因而戴」。

對此，記者詢問他的台灣好友K為什麼，他則回答有很多原因，像是「公共場所防病菌」、「出門沒化妝擋一下」、「早起臉很臭別看我」、「身體不舒服想戴」等。

記者也分析，台灣人之所以有囤積口罩、日常戴口罩的習慣，是源自2003年SARS疫情爆發突然，台灣民眾開始搶著買口罩，不管走到哪都要戴，成為了生活必需品。當時口罩一時間供不應求，人們也對醫用、紗布、活性炭等口罩的認知度和依賴度大幅提升。

記者說道，此後台灣民眾意識到戴口罩的重要性，不僅保護自己，還要預防傳染病菌給他人，如今儼然成為個性符號和衣飾延伸，習慣多買一點以備不時之需。

(中時電子報)