驗光人員法上路後，驗光師只能在驗光所執業，北市議員戴錫欽接獲陳情，台北市許多地下街眼鏡行因土地分區不符用途，不得設立驗光所，只能請無照人員幫忙驗光。市長柯文哲對此回應，土地分區使用管制是很大問題，要大修。

昔日眼鏡行只要取得「JZ99060驗光配鏡服務業」後，就可從事驗光配鏡服務，但在驗光人員法上路後才開設的眼鏡行，需設驗光所並符合土地使用分區。

戴錫欽今提出，北市地下街的使用分區屬道路用地或交通用地，而驗光所屬於醫療保健服務業，不能在使用分區為道路用地的地下街設立，鐘表行、眼鏡行屬一般零售業，可在道路用地開店，因此衍生上有對策、下有對策的怪象，在地下街的眼鏡行因無法設立驗光所，恐怕被迫請無證照驗光人員，對民眾來說也不是好事。

戴錫欽認為，立法規定設力驗光所保障民眾權益，但受限北市土地使用分區管制條例過於老舊，地下街眼鏡行驗光人員取得證照後，因為不能設立驗光所，可能就會被資遣，更導致眼鏡行營業受到限制，不利商業發展，他要求市府研議，在不違反中央法令並兼顧民眾權益下，提出解套方案。

(中時 )