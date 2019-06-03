新北市郭姓男子去年11月間，在淡水第一漁港碼頭吸食強力膠，後因精神恍惚感覺陳姓釣客未禮讓通行，竟把將釣客推落水中，所幸釣客僅手腳擦傷、手指骨折而已，檢察官依殺人未遂起訴，士林地院審結，考量兩造並不認識，衡量動機、傷勢等因素，依傷害罪判處有期徒刑8月，可上訴。

郭姓男子坦承吸食半條強力膠，身上還有8條強力膠，辯稱雙方素不相識，陳與黃姓釣客分別拉他左、右手，他因自衛才會將陳推落海中。

但一旁的陳姓男子反駁，他們在港口釣魚，遠處看到郭走過來，步伐搖搖晃晃，以為他喝醉酒，河堤上窄小只能容納3人，郭突然從後方將陳姓友人推下堤防，他趕緊用釣魚用鋼索拋予陳拉住，檢察官認為，當時深夜而且正在退潮，落水後很有可能死亡，因而已殺人未遂起訴。

判決指出，考量郭主兩人素不相識，2釣客不肯讓路，導致心生不滿，犯案後，黃喝斥「不要動、趴好！」，郭就停止拉扯、趴在堤防地面上，直到海巡人員到場將人救上岸，且傷勢都並非致命傷勢，依傷害罪判處有期徒刑8月。

(中時 )