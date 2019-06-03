台灣民眾常喝的手搖飲暗藏玄機，一杯全糖的紅豆珍珠鮮奶茶標示糖量18g、熱量54大卡，董氏基金會實測發現驚人的差異，實際含糖40g、熱量373大卡，兩者分別相差2.2、6.9倍，而且配料愈多樣，糖量與熱量跟著增加。

董氏基金會在去年調查手搖飲糖量與熱量標示，與含有紅豆、粉圓等配料的飲料糖量、熱量相差2.9、4.2倍；1年後情況沒改善，今年1至3月董氏基金會在大台北22個常見連鎖手搖杯品牌、55間販售店面，調查169款品項發現最高可達2.2、6.9倍差距。

國健署指出，93.9％的國中生、88.9％的高中生與83.6％的19至44歲成人每周至少喝1次含糖飲料；國健署建議，國人每天飲食添加糖攝取量不宜超過總熱量10％，如果每天攝取2000大卡總熱量，添加糖要低於50公克。

不過，董氏基金會實際檢測的數據驚人，一杯手搖飲含糖量已逾攝取量上限，例如500ml蜂蜜檸檬蘆薈86g，含糖量高居第一、黑糖烏梅檸檬蜜80g、洛神冰茶63.7g、檸檬冬瓜56.1g與多多綠茶51.3g等，飲料酸度愈高含糖量愈多。

在熱量方面，500ml全糖的相思逗珍奶504.6大卡、紫米奶茶454.8大卡、熊貓珍珠奶茶433.1大卡、雙芋奶茶425大卡、紅豆鮮奶412大卡、黑糖珍珠鮮奶405.4大卡、波霸厚鮮奶390.9大卡。如果700ml相思逗鮮奶的熱量逼近男性成人每日總熱量25％。

目前最大爭議是業者標示的糖量與熱量與實測值誤差大，主因來自果漿、冬瓜露、紅豆、粉圓、綠豆與椰果等配料可以不必計算，導致民眾被半糖、微糖的標示搞得霧煞煞，不知到底吃了多少糖與熱量。

董氏基金會實測指出，以1杯540ml紅豆珍珠鮮奶茶全糖為例，實際含糖量約40g、熱量約373大卡，但業者標示糖量卻僅有18g、熱量54大卡，與實際數值分別相差了2.2倍、6.9倍，業者有說明不包含配料，但消費者根本無法獲得完整訊息。

手搖飲糖與熱量標示的差距，主要是食藥署認定配料可以免標示，董氏基金會執行長姚思遠表示，政府一直沒有修正法規是一種疏漏、怠惰。

(中時 )