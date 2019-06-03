一名網友發文表示，日前在捷運搭電扶梯時，因為站在左側，被後方一名小姐不耐的說，「先生，你可以用走的嗎？」、「這邊是給趕時間的人過的」，這名網友理智線一斷，馬上大聲回嗆，「趕時間去走旁邊的樓梯啊！」。

原PO在抱怨公社上發文，1日在捷運站裡搭電扶梯時，站在電扶梯左方，卻被後面一位趕時間的小姐叫他用走的，他馬上提高音量回答「趕時間去走旁邊的樓梯啊，來人擠人幹嘛」、「為什麼不能站？誰規定一定要用走的？」原PO還補充，那名小姐最後憤怒臉紅、快速地走離。

原PO認為，若是趕時間，自己絕對走樓梯，捷運廣播「緊握扶手，站穩踏階」喊假的？扶梯左右不平衡故障發生事故才要學乖嗎？不少網友也贊同並留言，「趕路真的請走樓梯！謝謝」、「趕時間不會去走樓梯嗎？站好站穩啦」。

事實上，北捷5月曾發布新聞稿表示，捷運重載型電扶梯右側站立並不會影響機械元件壽命，北捷還是持續以「緊握扶手、站穩踏階」為主題，宣導電扶梯安全，不會限制旅客電扶梯站立位置或行走與否。

(中時電子報)