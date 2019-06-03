美麗島電子報董事長吳子嘉連日爆料，高雄市長韓國瑜與「王小姐」婚外情，甚至有私生女，遭韓國瑜按鈴提告。自稱曾看過王小姐數百張照片的桃園市議員王浩宇又爆出「確實有王小姐的存在，她生活中有個5歲孩子，沒有爸爸」，不過消息曝光後被電爆，網友砲轟王浩宇「整天打韓黑韓，沒見你做一件正事過，難怪下屆選不上了」！

關於吳子嘉的指控，王浩宇在臉書貼文如下：

1. 確實有這個王小姐，王小姐的生活中有個5歲孩子，這個孩子有阿公、阿嬤、兩隻貴賓狗、沒有爸爸。

2. 吳子嘉所說的非婚生子年齡為10幾歲，說法兜不攏。

3. 這個5歲女孩，無法被確認為韓國瑜的私生子。

王浩宇在文末還說「這根本不是重點，重點還是一個草包現在要選總統了，台灣該怎麼辦？」

不過貼文曝光後被罵翻，網友紛紛留言「草包勝過你這個空包，空包都能當議員了，草包當總統也還好啊！」、「堂堂一個民意代表只關心沒有證據的私生子女？你是街頭巷弄的三姑六婆？可憐的中壢選民」、「你一直關心人家單親媽媽做什麼？單親就該被你黑嗎？小孩子幾歲家裏有幾個人有沒有養狗又關你屁事」、「好可憐的全國不分區議員」、「重點是關你屁事啊！整天打韓黑韓，沒見你做一件正事過，難怪下屆選不上了」。

(中時電子報)