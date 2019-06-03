6月1日上午，兩岸媽祖緣文化交流活動在天津舉行啟動儀式，大陸全國政協副主席、台盟中央主席蘇輝，大陸全國台聯會長黃志賢，大陸國務院台辦副主任陳元豐、湄洲媽祖祖廟董事長林金贊以及來自台灣的媽祖聯誼會榮譽會長、台中大甲鎮瀾宮董事長顏清標、雲林北港朝天宮董事長蔡詠鍀、新港奉天宮董事長何達煌、雲林麥寮拱範宮張克中主委、嘉義頂埔震安宮羅健志主委等人共同出席本次啟動儀式。兩岸宮廟媽祖信眾代表、專家學者等約200人會聚天後宮現場共同見證本次交流活動正式啟動。

兩岸宮廟負責人共同祈願兩岸和平、融合發展。（林洛安攝）

儀式上，遵循古禮，鳴禮炮、敲鑼鼓、奏樂行祭拜禮，並由天津市媽祖文化促進會會長蔡長奎代表兩岸向媽祖獻讀祭文，並在祭拜媽祖後，兩岸媽祖宮廟負責人將取自兩岸多地的水匯聚一起、儀式取名「眾水合一」，寓意中華兒女祈盼兩岸和平、融合發展。

天津市委常委冀國強希望媽祖文化在兩岸永續發展，津台合作更加切。（林洛安攝）

天津市委常委冀國強表示，「兩岸媽祖緣」文化交流活動是深化兩岸中華文化交流的實際行動。多年來，津台兩地工商界和文化界的交流合作日益緊密，成果豐碩。希望媽祖文化在兩岸永續發展，兩岸同胞血濃於水的親情更加深厚。

全國台聯會長黃志賢希望兩岸共同打造更有影響力的媽祖文化品牌。（林洛安攝）

全國台聯會長黃志賢表示，媽祖文化「立德、行善、大愛」的精神內涵，日益成為連結兩岸同胞的精神紐帶。兩岸媽祖文化交流日漸熱絡興盛，來自兩岸的媽祖人結下了深厚情誼。希望兩岸同胞共同推動媽祖文化實現創造性轉化，打造更有影響力的媽祖文化品牌，進一步彰顯中華文化的獨特魅力。

台灣媽祖聯誼會榮譽會長、台中大甲鎮瀾宮董事長顏清標表示兩岸同胞同根同源，希望讓個多年青人共同打造瞭解媽祖文化，繼續弘揚媽祖精神。（林洛安攝）

台灣媽祖聯誼會榮譽會長、台中大甲鎮瀾宮董事長顏清標說：「兩岸同胞本就是同根同源，兩岸交流是斷不了的。這次來到天津就像回到娘家一樣。」他希望通過此次活動讓更多年輕人瞭解媽祖文化，繼續弘揚媽祖精神。

天津市媽祖文化促進會會長蔡長奎說：「多年來，台灣民眾對天津媽祖的歡迎絲毫未減，反而日益高漲，體現了發自內心的兄弟姐妹之情。」

：現場由四百多年歷史的掛甲寺慶音法鼓鑾駕老會非遺文化演出，吸引兩岸民眾駐足觀看。（林洛安攝）

本次文化交流活動將6月2日至10日，更是天津天后宮首次將5尊媽祖聖像共同赴台匯親。「兩岸媽祖緣」將在台灣舉行12場媽祖匯親活動和2場津味廟會，交流活動遍布台灣北中南等地。並將舉行富有天津特色的傳統文化活動與台灣民眾同樂。

媽祖原名林默，誕生於宋建隆元年（公元960年）。相傳媽祖扶危濟困，救助海難，被尊為「海上女神」。2009年9月，媽祖信仰被聯合國教科文組織列入人類非物質文化遺產代表作名錄。

(中時電子報)