台南市長黃偉哲與地方民眾歡慶新砲校聯外道路通車。（市府提供）

台南永康砲校預定遷建關廟區，為免日後頻繁的對外交通，造成市道182線交通負擔過重，市府耗資7億4800萬元興建的2條聯外道路3日通車。台南市長黃偉哲主持通車典禮表示，湯山營區聯外道路的通車，不僅能帶動地方繁榮，對永康、關廟2區的經濟、交通往來更能締造雙贏。

市府工務局表示，永康砲校遷建案計畫工程經費約56.1億元、用地費約12億元，共計約68.1億元，預計2022年6月底前完成，範圍包含永康替代設施的興建與既有設施遷移、關廟湯山營區、2條聯外道路新建、新虎山訓練場及周邊設施及南169線之改道等。

工務局說，砲校關廟校區的建設預定2024年全部完成，3日通車的是砲校關廟新校區2條聯外道路，其中一條寬度20公尺，起點始於台19甲線與文衡路口，身負災害搶修機具通行的重任，並以橋梁跨越鹽水溪與國道三，接至砲校大門口，總長1384公尺。另一條道路寬度10公尺，起點在國道三與新二街72巷口，經四仙姑廟後接至砲校新校區，總長898公尺。

黃偉哲表示，永康砲校遷移到關廟，一方面可為國軍打造精良的軍事訓練場域，提供豐沛的訓練資源，有效提升台灣防衛作戰的能力及砲訓部教學素質；另一方面也為地方帶來新人潮，以及便利的交通建設，有一加一大於二的加乘效果。

黃偉哲還強調，砲校遷移至關廟區，再加上周邊聯外道路如期如質完工，未來將可連結關廟新砲校、歸仁大新豐區、沙崙綠能園區及仁德奇美等區域，地方發展的盛況及榮景令人期待。

(中時 )