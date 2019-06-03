立法院前院長王金平在拋出當選後就職前訪大陸，以尋求化解兩岸僵局的方法。此外，更提出召開國是會議，發揮公道伯優勢，化解朝野惡鬥、藍綠對立，避免台灣繼續內耗。他自信滿滿說，「現在檯面上要選總統的，不管藍綠白，有誰比我有能力、有經驗化解朝野惡鬥！」

王金平在接受「優傳媒」專訪時表示，這次大選，一定要選一個能讓朝野不再惡鬥內耗的總統。最近很多民眾都跟他反映，台灣朝野對立太嚴重了，當國民黨執政時，民進黨杯葛，相反民進黨當選，國民黨杯葛，讓民眾很無奈又反感，希望他可以發揮公道伯精神調和鼎鼐。

所以，王金平說，如果他當選總統，將邀請朝野各黨派召開「國是會議」，一起討論國家未來發展並形成共識，避免朝野繼續惡鬥。

王金平表示，他擔任立法院長17年，長期跟民進黨打交道，也獲得民進黨的信任，在國民黨所有參選人中，甚至藍白綠所有總統參選人，他擁有最豐富的政黨協調經驗，而且有很多成功的經驗，可以讓朝野不再惡鬥，一起找出一條未來的道路。

他強調，「我跟民進黨關係好，其實對國民黨是有幫助的！」蔡英文政府處處打壓國民黨，所以蔡英文要開國是會議沒人要去，他當選後，相信各黨各派應該都會參加。

王金平說，台灣已經歷經三次政黨輪輪替，選出陳水扁、馬英九和蔡英文三位總統，每次大選都激起民眾的熱情和期待，但最後都帶來期待落空，這次大選，民眾一定會想到要選一個真正可以解決問題的，只要大家避免激情，閉起眼睛想一下：誰最有能力和經驗可以化解朝野繼續惡鬥？可以促進兩岸和平？相信大家一定會想起公道伯。

(中時 )